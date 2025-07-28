Trump: Putin’e verilen 50 günlük süreyi kısaltıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile ateşkes sağlanmaması nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin’e tanıdığı 50 günlük süreyi kısaltacağını söyledi.

İskoçya’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Başkan Putin’den hayal kırıklığına uğradım, ondan çok hayal kırıklığına uğradım. Bu yüzden durumu yeniden değerlendireceğiz ve ona verdiğim 50 günü daha kısa bir süreye indireceğim” dedi.

Trump, bu ay başında Rusya’ya 50 gün içinde Ukrayna ile düşmanlıkları sona erdirme çağrısı yapmış ve aksi halde sert ekonomik yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunmuştu. Ancak bu süreçte Rusya’nın Ukrayna şehirlerine füze ve İHA saldırılarını sürdürmesi, tansiyonun düşmemesine yol açmıştı.