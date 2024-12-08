Trump, Putin'le müzakere için Çin'den yardım istedi

Son iki yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşını bitirme sözü veren ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da Macron ve Zelenskiy ile bir araay geldi. Trump görüşme sonrası Zelenskiy'nin anlaşma imzalamak istediğini belirterek, derhal ateşkes yapılıp müzakerelere başlanması gerektiğini söyledi.

'Ukrayna bu deliliğe son vermek istiyor'

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Zelenskiy ve Ukrayna anlaşma yapmak ve bu deliliğe son vermek istiyor. Saçma bir şekilde 400 bin asker ve çok daha fazla sivili kaybettiler. Derhal ateşkes sağlanmalı ve müzakerelere başlanmalı" dedi.

Putin'le müzakere için Çin'den yardım istedi

Çok sayıda hayatın gereksiz yere boşa harcandığını, çok sayıda ailenin dağıldığını kaydeden Trump, "Eğer bu böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir. Vladimir'i (Putin) iyi tanırım. Bu onun harekete geçme zamanıdır. Çin yardımcı olabilir. Dünya bekliyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere Trump'tan ilk yorum

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesini terk ettiğine de dikkat çeken Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna nedeniyle artık Suriye'yle ilgilenmediğini öne sürdü.