Trump reddetmişti: ABD'de toplu taşımada maske zorunluluğu başladı

Koronavirüs nedeniyle dünya üzerinde en çok can kaybının görüldüğü ABD'de özel araç hariç neredeyse tüm taşıma araçlarında maske takmayı zorunlu kılan karar gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi.

Havalimanları, otobüs durakları, limanlar ve diğer aktarma merkezlerinde de maske takmak zorunlu oldu.

ABD Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ağustos ayında da buna benzer bir teklif getirmiş ancak eski ABD Başkanı Donald Trump bu teklife sıcak bakmadığı için yürürlüğe girmemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, "hayatları kurtarmak ve taşımacılık sektöründe çalışan milyonlarca kişi dahil olmak üzere tüm ABD'lilerin güvenli bir şekilde seyahat etmesi ve çalışması için" federal kurumları görevlendiren başkanlık kararnamesini 21 Ocak'ta imzalamıştı.