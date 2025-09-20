Trump resmen duyurdu: Begram Hava Üssü için Taliban ile görüşmelere başlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki Begram Hava Üssü’nün geri alınması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Oval Ofis’te gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Trump, Begram konusunda daha önce dile getirdiği ifadeleri yineledi.

Trump, Joe Biden yönetiminin ABD askerlerini üsten çekmesini eleştirerek, “Begram’da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi” dedi.

Başkan Trump, üssün yeniden ABD kontrolüne geçmesi durumunda burada küçük bir askeri varlık oluşturmayı planladıklarını belirtti. “Oradan vazgeçmek için hiçbir neden yoktu. Begram Hava Üssü’nü elimizde tutacaktık” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, ABD’nin Afganistan’daki askeri varlığına dair tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Washington’ın bölgedeki stratejik planlamaları konusunda yeni bir sürecin işaretini verdi.