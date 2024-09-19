Trump, restoran hesabını Bitcoin ile ödedi: Bitcoin kullanan ilk ABD başkanı oldu
Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, New York’ta gittiği bir restoranda hesabı Bitcoin (BTC) kullanarak ödedi. Trump, ödemeyi tamamlamak için Bitcoin kullanan ilk ABD başkanı oldu.
Donald Trump, Long Island’daki mitingi öncesinde, Bitcoin kabul etmesiyle ünlü restoranda, müşteriler için satın aldığı yiyeceklerin ödemesini Bitcoin ile yaptı.
Yanındaki görevlilerin yardımıyla QR kod kullanarak ödeme işlemini gerçekleştiren Trump, karşı tarafa BTC gönderdi ve bu an, etraftakilerin alkışlarıyla kutlandı. Eski ABD Başkanı, kripto para kullanan kalabalığın onayını alırken, "Bitcoin'de ilk işlemi yaptım" dedi.
Son dönemde kripto paralara ilgisi artan Trump, seçim kampanyası süresince bu alana yöneldi.