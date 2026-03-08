Trump: (Rusya, İran'a) Bilgi veriyorsa da çok faydası olmuyor

Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'ya giderken Başkanlık uçağında basın mensuplarının Rusya'nın İran'a bilgi verip vermediğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor." yorumunu yaptı.

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır." dedi.

The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.