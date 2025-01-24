Trump, Rusya-Ukrayna savaşının sorumluluğunu Biden'a yükledi

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, savaşın başlamasının sorumluluğunu eski Başkan Joe Biden’a yükleyerek, "Biden, bu savaşın başlamasına izin vererek korkunç bir iş yaptı. Bu savaş hiç başlamamalıydı" ifadelerini kullandı.

Trump, savaşın insanlık adına büyük bir trajedi olduğunu vurgulayarak, "Her iki taraf da yüzbinlerce askerini kaybetti. Bu, hiç başlamaması gereken bir savaştı" dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırısını eleştiren Trump, "Putin bunu hiç yapmamalıydı. Ancak bu savaşın artık bitmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Röportaj sırasında, savaşın sona erdirilmesi için Rusya’nın müzakere masasına oturmasının şart olduğunu belirten Trump, aksi takdirde Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar ve gümrük vergileri uygulayacağını söyledi. Bununla birlikte Trump, Rus halkını sevdiğini dile getirerek, "Bunu yapmak istemiyorum, çünkü Ruslar büyük bir halk. Ancak savaş artık sona ermeli" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump, Biden yönetiminin Ukrayna'ya sağladığı yoğun silah desteğinin savaşın uzamasına neden olduğunu öne sürdü. Trump, "Eğer Ukrayna’ya bu kadar silah verilmeseydi, savaş çok daha önce sona ererdi" ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu açıklamaları, savaşın gidişatı ve ABD’nin dış politikasındaki etkisi üzerine yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.