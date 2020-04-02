Trump: Rusya ve S.Arabistan'ın petrol üretimini düşürmesini umuyorum

02 Nisan 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Suudi Arabistan liderleriyle görüştüğünü belirterek, petrol endüstrisi için her iki ülkenin ham petrol üretimlerini düşürmesini beklediğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce dostum Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştüm. O da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Bu ülkelerin petrol üretimlerini günlük 10 milyon varil, belki de daha fazla azaltmalarını bekliyor ve umuyorum." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu miktarın günlük 15 milyon varile çıkabileceği belirtilirken, bunun gerçeklemesinin petrol ve doğal gaz endüstrileri için "harika" olacağı vurgulandı.

Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Rusya ile görüştüğünü ve iki ülke arasındaki fiyat mücadelesinde birkaç güne kadar bir uzlaşma olabileceğini bildirmişti.

Kremlin'den yalanlama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile petrol piyasalarını görüştüğü iddiasını yalanladı.

Peskov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Trump'ın Twitter hesabı üzerinden Rusya ve Suudi Arabistan'a yönelik açıklamasını değerlendirdi.

Putin ile Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında bir görüşme yapılıp yapılmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır. böyle bir görüşme olmadı." dedi.