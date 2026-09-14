Trump: Rusya ve Ukrayna enerji hedeflerine saldırmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya'nın enerji hedeflerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını belirterek, motorin fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin İran değil, Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel motorin fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Trump, paylaşımında Ukrayna'nın Rusya'nın enerji hedeflerine saldırmama konusunda anlaşmaya vardığını, Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmeyi kabul ettiğini belirtti.
Motorin fiyatlarındaki yükselişe de değinen Trump, dünya genelindeki motorin fiyatı artışının büyük ölçüde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklandığını, İran'dan kaynaklanmadığını savundu.