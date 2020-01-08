Trump saat 19.00'da açıklama yapacak

08 Ocak 2020

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırılarla ilgili saat 19.00'da açıklama yapacağını duyurdu.

İran, ABD'nin Irak'ta gerçekleştirdiği hava saldırısıyla hayatını kaybeden Kasım Süleymani için misilleme olarak, çarşamba gününün ilk saatlerinde ABD'nin Irak'ta bulunan iki üssüne balistik füze saldırısı düzenledi.

Trump saldırı sonrası Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, "Zayiat ve hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda." ifadelerini kullanmıştı.

ABD medyası, İran'ın olası saldırısına karşı üslerde 'yüksek seviyede alarm' verildiğini, üslerde bulunan askerlerin ise saldırı öncesinde sığınaklara yerleştiğini bildirdi.

İran'dan yapılan değerlendirmede ise, saldırıda üslerde bulunan 80 askerin öldüğü iddia edildi.

Saldırı sonrası oluşan zayiat konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

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