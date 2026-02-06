Sağlıkta yeni sayfa açıldı: Uygun fiyatlı ilaç dönem başladı

ABD Başkanı Donald Trump, uygun fiyatlı ilaçların satın alınabileceği “TrumpRx.gov” internet sitesinin vatandaşların kullanımına sunulduğunu duyurdu.

Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında kendi adını taşıyan platformun lansmanını gerçekleştirdi. Göreve başladıktan sonra büyük ilaç firmalarıyla yoğun müzakereler yürüttüklerini belirten Trump, görüşmeler sonucunda birçok kritik ilacın fiyatında kayda değer indirim sağlandığını ifade etti. Trump yeni adımın seçim vaadi olduğunu da hatırlattı.

“Bu çok büyük bir iş”

Yeni sistemin milyonlarca Amerikalının hayatını doğrudan etkileyeceğini ve bütçelere ciddi katkı sunacağını dile getiren Trump, "Bu akşam, tüm zamanların en dönüştürücü sağlık hizmetleri girişimlerinden birinin lansmanını yapıyoruz. Bu çok büyük bir iş" dedi.

Mehmet Öz: Yoğun bir çalışma yürüttük

Toplantıda daha sonra kürsüye çıkan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Mehmet Öz, Trump’ın talimatıyla geniş bir ekibin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Öz, doğrudan satış modelinin milyonlarca Amerikalının daha nitelikli sağlık hizmetine erişmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Ardından Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, “TrumpRx.gov” üzerinden uygun fiyatlı ilaçların nasıl temin edileceğine ilişkin bir sunum yaptı.

Büyük ilaç firmalarıyla anlaşma sağlanmıştı

Trump, Aralık 2025’te yaptığı açıklamada, ülkedeki en büyük 17 ilaç üreticisinden 14’üyle ilaç fiyatlarının düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığını kamuoyuna açıklamıştı.