Trump savaş dönemi yasasını uyguluyor

28 Mart 2020

ABD'deki koronavirüs salgınının hızla yayılması üzerine, Washigton yönetimi tedbirleri artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi General Motors'u (GM) solunum cihazı üretmeye zorlamak için savaş döneminden kalma bir yasayı yeniden uygulamaya başladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Trump, Savunma Üretim Yasası (Defence Production Act) ile Sağlık Bakanlığı'nın General Motors'dan solunum cihazlarını üretmesini isteyebileceğini söyledi.

1950 yılında, Kore Savaşı sırasında yürürlüğe giren Savunma Üretim Yasası, şirketlerin gereken siparişleri yerine getirmesi konusunda ABD hükümetine yetki veriyor. Trump, yasayı yaklaşık 10 gün önce gündeme getirmiş, ancak uygulamaya geçmemişti.

Bu konuda GM'un "Zaman kaybettiğini" savunan Trump, bu şirketin taahhüt ettiği gibi 40 bin solunum cihazı üretmediğini belirtti. Trump, bu yasanın devreye sokulması ile "ABD vatandaşlarının hayatını kurtaracak solunum cihazlarının hızla üretiminin garanti edileceğini" kaydetti.

"Çok sayıda solunum cihazı yapacağız" diyen Trump, gelecek 100 gün içinde 100 bin solunum cihazı üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Trump, eğer ülkenin ihtiyacının üzerinde üretim olursa da, bunların İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'ya ihraç edilebileceğini ifade etti.

General Motors ise Trump'ın eleştirilerini redderek, tıbbi cihazlar üreten Ventec ile bir haftadan uzun süredir, gece gündüz solunum cihazlarının üretimi için çalışmalar yaptıklarını açıkladı.

Başkan Trump, ülkedeki tıbbi malzemeler yetersiz olduğu gerekçesiyle baskı altında kalmış, salgına karşı gereken tedbirleri zamanında almadığı öne sürülmüştü.

Kurtarma paketini imzaladı

Trump, ekonomik tedbirler kapsamında da ABD Kongresi tarafından onaylanan 2 trilyon dolarlık kurtarma paketini imzaladı.

Uzun süren tartışmaların ardından ABD tarihinin en büyük kurtarma paketi Çarşamba günü Senato'da, Cuma günü de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.

Paket; çalışanlar, işsizler, şirketler ve hastaneler için mali yardımlar öngörüyor. Bu kapsamda yıllık geliri 75 bin doların altında olan vatandaşlar için 1200 dolarlık nakit para yardımı yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan büyük şirketler için 500 milyar dolarlık, küçük ve orta ölçekli işletmeler içinse 350 milyar dolarlık fon oluşturdu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'deki vaka sayısı 140 bini can kaybı da bin 700'ü aştı.