Trump savaş suçlusu Netanyahu'yu 'kahraman' ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Mark Levin'in radyo programına katıldı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu işaret ederek, "O iyi bir adam. O, orada savaşıyor. O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim. Kimse önemsemiyor. Ama ben de öyleyim" dedi.

İran'daki 3 önemli nükleer tesise yönelik İsrail saldırısına gönderme yapan Trump, "O uçakları ben gönderdim" ifadesini kullandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail lideri Netanyahu hakkında geçen kasım ayında Gazze'de işlediği savaş suçları nedeniyle tutuklama emri çıkarılmıştı.