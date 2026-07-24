Trump savaşın faturasını İran'a kesti: Onların parasıyla karşılayacağım

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Trump, bir sonraki duyurusuna kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler ve taşınan yüklerle ilgili meydana gelebilecek her türlü zararın, "ABD'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacağını" ifade etti.

Söz konusu zararların oldukça büyük boyutlara ulaşabileceğini belirten Trump, bu uygulamanın "yapılması gereken ve hakkaniyetli bir adım" olduğunu savundu.