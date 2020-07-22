Trump, seçim bölgeleriyle ilgili tartışmalı kararnameyi imzaladı

ABD’de nüfus sayım uzmanları ve avukatlar bunun hukuki açıdan tartışmalı bir uygulama olacağı büyük ölçüde beyaz olmayan göçmen nüfusun devre dışı bırakılarak Trump’ın partisi Cumhuriyetçi Parti’ye avantaj sağlayabileceği kanısında.



Trump’ın imzaladığı kararnamede, ‘’Yasa dışı olarak bulunan yabancıların seçim bölgelerinin belirlenmesi sürecinde nüfusa dahil edilmesi, kongrede normalden iki ya da üç daha fazla sandalyenin bu bölgelere gitmesiyle sonuçlanabilir’’ denildi.



Trump yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre Başkan Trump, yasadışı göçmenlerin kongre aritmetiğinin belirlenmesi sürecinin dışında bırakılmasının, yalnızca ABD’de yasal olarak bulunan kişilerin federal siyasette söz sahibi olmasının sağlanması için gerekli olduğu görüşünde.

(Foreks)