Trump, seçim kampanyası için 247,8 milyon dolar bağış topladı

16 Ekim 2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın Seçim Kampanyası İletişim Direktörü Tim Murtaugh, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi başkan adayının geçen ay topladığı toplam bağış miktarının 247,8 milyon dolar olduğunu duyurdu.

Murtaugh ayrıca seçim kampanyası kapsamında ellerinde hali hazırda 251,4 milyon dolar nakit olduğunu vurguladı.

Trump, eylül ayında ağustosa göre 37 milyon dolar fazla bağış toplamayı başarmasına karşın, geçen ay Demokrat rakibi Joe Biden'in seçim kampanyasına 383 milyon dolar bağış yapıldı.

ABD'de "tarihi" olarak nitelendirilen 3 Kasım başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Biden'in anketlerde de yüzde 54'e yüzde 43 ile 11 puanlık farkla yarışı önde götürdüğü kaydediliyor.

Kaynak: AA