Trump seçimlere "sağlık sigortası" ile girecek

02 Nisan 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası programının yerini alacak yeni bir program için 2020 başkanlık seçimleri sonrasına kadar bekleyebileceğinin ipucunu vererek, parti mensuplarına yeni bir sigorta programı hazırlamaları için vakit verdi.

Cumhuriyetçi partiye mensup temsilciler, Barack Obama'nın başlıca yasama başarısı olarak görülen devlet güdümündeki özel sağlık sigortasının yerine başka bir sistem getireceklerini yıllardır pek çok defa söyleseler de, bunda henüz başarılı olamadılar.

Trump ayrıca geçen hafta Cumhuriyetçi partinin "sağlık sigortası partisi" olacağı sözünü vererek partisini hazırlıksız yakaladı. Trump'ın bu sözünden kısa bir süre önce Adalet Bakanlığı milyonlarca ABD'linin sağlık sigortası yaptırabilmesine olanak sağlayan Obamacare'i ortadan kaldıracak bir dava lehine müdahil oldu.

Trump dün gece Twitter'da, Cumhuriyetçilerin "Obamacare'den çok daha düşük prim ve daha büyük indirimler içeren gerçekten harika bir sağlık hizmeti planı" geliştirmekte olduklarını söyledi. Trump, "Başka bir deyişle Obamacare'den çok daha ucuz ve çok daha kullanışlı olacak. Oylama Cumhuriyetçilerin Senato'nun kontrolünü elinde tutmaya devam ettiği ve Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü geri aldığı seçimlerden sonra yapılacak" açıklamasını yaptı.

Trump'ın bu mesajı, yakın bir sürede yeni bir sağlık sigortası tasarısı görmek istediğinden ziyade, konuyu 2020 başkanlık seçim kampanyası sırasında gündeme getirmeye istekli olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: Reuters