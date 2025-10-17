Trump: Sekiz savaşa son verdik, yakında dokuz olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Ukrayna’daki savaşın sona erdirileceğine dair inancını dile getirerek, “Toplamda sekiz savaşa son verdik ve yakında bu sayıyı dokuz yapacağız” ifadelerini kullandı.

Putin ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Trump, “Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğim. Kısa süre içinde yer ve zaman belirlenecek. Yarın da Başkan Zelenskiy ile görüşeceğim” dedi.

“Macaristan’da buluşacağız”

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki ilişkilerin kötü olduğuna dikkat çekerek, iki tarafın ayrı ama eşit statüde görüşeceğini ifade etti.

“Bir toplantımız olacak. Macaristan’da buluşacağız ve ev sahibimiz Viktor Orban olacak. Bu gerçekten zamanı gelmiş bir buluşma olacak” dedi.

Hamas açıklaması: Biz müdahale etmeyeceğiz ama birileri edecek

Basın toplantısında Hamas’a yönelik açıklamaları da sorulan Trump, “Biz müdahale edeceğiz demedim ama birileri edecek. Bu biz olmayacağız. Bizim girmemize gerek kalmayacak. Hamas düzgün davranırsa iyi, davranmazsa biz de gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

“Tomahawk stoklarımızı tüketemeyiz”

Putin ile yaptığı görüşmelerde Tomahawk füzelerinin de gündeme geldiğini belirten Trump, “ABD olarak Tomahawk füzelerine bizim de ihtiyacımız var. Çok sayıda füzemiz var ama stoklarımızı tüketemeyiz. Bu füzeler güçlü, isabetli ve bizim için elzem” dedi.

Putin’in kendisini Ukrayna’ya Tomahawk satışından vazgeçirmeye çalıştığını da söyleyen Trump, “Aslına bakarsanız kendisine, karşı tarafa birkaç bin Tomahawk göndermeme ne dersin dedim. Bu fikir hiç hoşuna gitmedi” ifadelerini kullandı.

“Bu savaş hiç başlamamalıydı”

Trump, Ukrayna’daki savaş nedeniyle selefi Joe Biden’ı suçlayarak, “Göreve geldiğimde her şey tam bir karmaşaydı. Bu durum Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açabilirdi. Ben savaşın bitmesini istiyorum. Bunu ülkemiz için değil, Avrupa için yapıyorum. Başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Yaptırımlar için doğru zaman değil”

Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin soruya da yanıt veren Trump, “Buna karşı değilim ancak şu anda bunun doğru zaman olduğunu düşünmüyorum” dedi.