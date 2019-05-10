Trump, Shanahan'ı asaleten aday gösterecek

10 Mayıs 2019

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, yaptığı açıklamada, "Ülkeye üstün hizmeti, liderlik yapma konusunda gösterdiği yetenekten dolayı Başkan Donald Trump, Patrick M. Shanahan'ı Savunma Bakanlığına aday göstermeyi niyet ediyor." ifadelerini kullandı.

Sanders, "Bakan Vekili Shanahan, son birkaç aydır vekaleten yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevine fazlasıyla layık olduğunu gösterdi ve mükemmel bir iş çıkarmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Shanahan da yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump'ın bugün beni aday gösterme niyetinden dolayı onurlandım." dedi.

ABD ordusunun modernizasyonu konusuna bağlı olduğunu belirten Shanahan, "Senato’dan onay alırsam Ulusal Savunma Stratejisini etkili bir şekilde uygulamaya devam edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Shanahan, eski Savunma Bakanı Jim Mattis’in aralık ayında ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı konusunda Trump'la anlaşmazlığa düşüp istifa etmesinden sonra Savunma Bakanlığına vekaleten getirilmişti.

Kaynak: AA