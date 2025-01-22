Trump, 'Silk Road'ın müebbet sahibini de affetti
ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından af kararları vermeye devam ediyor. 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 'Silk Road' internet sitesinin sahibi Ross Ulbricht için af kararı çıkarıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, göreve 20 Ocak'ta yemin ederek başlarken af kararları yayınlamaya devam ediyor.
Trump, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına karışmış yaklaşık 1600 kişi hakkında af kararı çıkarmasının ardından 'Silk Road' internet sitesinin sahibi Ross Ulbricht'i de affetti.
Ross Ulbricht, internet sitesi üzerinden uyuşturucu ve yasadışı ürünler sattığı gerekçesiyle 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.
Trump, kararı sosyal medya platformu Truth Social üzerinden duyurdu.
ABD başkanı, "Tam ve koşulsuz bir af imzalamaktan memnuniyet duyuyorum.” ifadelerini kullanırken, Ulbricht'in hapis cezasını 'gülünç' diye yorumladı.