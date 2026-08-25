Trump şimdi de Ontario Gölü'nün adını değiştirmek istiyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde iki ülke arasındaki Ontario Gölü'nün adını değiştirme fikrini gündeme getirdi.

New York ile Ontario eyaletleri arasında bulunan göle ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "ABD, Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor zira artık Ontario (eyaleti) ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu çıkış, Trump'ın daha önce Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini hatırlattı.

Fransızca tartışmasına da değindi

Trump, bir başka paylaşımında Kanada Başbakanı Mark Carney'nin ticaret anlaşması taslağına ilişkin iddialarına yanıt verdi. Carney, taslakta Kanada'da Fransızcanın kullanımını tehdit eden unsurlar bulunduğunu öne sürmüştü.

Kanadalıların Fransızca konuşmasına müdahale etmeyeceğini savunan Trump, Carney'yi nüfusun çoğunluğunun Fransızca konuştuğu Quebec'e yönelik siyasi hesap yapmakla suçladı.

Ticaret görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Trump'ın açıklamaları, Washington ile Ottawa arasındaki ticaret müzakerelerinin anlaşma sağlanamadan tamamlanmasının ardından geldi.

ABD Başkanı, gelecek yıldan itibaren Kanada'dan ithal edilen otomobil, kamyon, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50'ye çıkarılacağını duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Carney ise işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak amacıyla Washington'ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık verileceğini açıklamıştı.

Trump ile Doug Ford arasında karşılıklı eleştiri

İki ülke arasındaki gerilim, Ontario Başbakanı Doug Ford'un ABD'nin tarife kararına yönelik sert açıklamalarıyla daha da yükseldi.

Katıldığı bir programda Washington'ın adımını eleştiren Ford'a Trump'tan yanıt geldi. ABD Başkanı, Ontario Başbakanı'nın sözlerini "böbürlenme" olarak nitelendirdi.