Trump sınıra asker yığacak! 'Roosevelt Rezervasyonu' Pentagon'a devrediliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güney sınırında güvenliği artırmak amacıyla yeni bir adım attı. The New York Times’ın haberine göre Trump, Meksika sınırına ilişkin güvenlik planlarını içeren bir memorandumu imzaladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, California, Arizona ve New Mexico eyaletlerini kapsayan sınır hattındaki dar bir alanın, “Roosevelt Rezervasyonu” adıyla anılan bölgede askeri tesis haline getirileceği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu alanın Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) devredilmesi planlanıyor. Bölgede sınır bariyerlerinin inşası, izleme ve tespit ekipmanlarının kurulması gibi çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, askerlerin devriye sırasında sınırı izinsiz geçenleri, askeri bölgeye izinsiz giriş gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alabileceklerini aktardı.

Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı ise henüz gelişmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Trump yönetiminin bu adımı, göçmen krizinin yeniden gündeme geldiği bir dönemde ABD-Meksika sınırında askeri varlığı artırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.