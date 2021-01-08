Trump sonunda yenilgiyi kabul etti, yine de görevden alınabilir

Destekçilerini 6 Ocak günü ABD Kongre binasına yürümeye teşvik eden Donald Trump, dün sonunda yenilgiyi resmen kabul etti ve artık odak noktasının yönetimi devretmek olacağını söyledi. Washington’daki Kongre binasında yaşanan olayların yankısı hala ABD’de ve tüm dünyada sürerken, Trump’ın 25. madde ile yargılanmasını isteyen siyasetçi ve iş insanlarının sayısı da çoğalıyor. 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda bir polis memurunun da ölmesiyle can kaybı 5’e çıktı. Aralarında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un da olduğu bir çok batılı lider gibi 6 Ocak’ta yaşanan olayları “demokrasiye yapılmış bir saldırı” olarak görürken, ABD savcıları Trump’ın şiddet olaylarındaki payını araştırmaya başladı bile.

Ne dediler?

ABD Başkanlığını 20 Ocak’ta devredecek olan Donald Trump, seçimin çalındığı iddialarını yinelemesi üzerine 24 saat askıya alınan Twitter hesabından 3 dakikalık bir video paylaşarak daha önceki birçok açıklamasından geri adım attı. Washington’daki olayları “çirkin bir saldırı” olarak niteleyen Trump, asayişin sağlanması üzerine Ulusal Muhafızları ve federal güvenlik güçlerini göreve çağırdığını söyledi. Daha önce “Sizi seviyorum, siz özelsiniz” dediği göstericilere ise Trump “Siz ülkemizi temsil etmiyorsunuz. Hukuku çiğneyenler bunun bedelini ödeyeceksiniz” dedi. Trump daha önce şiddeti körükleyen konuşmalarında amacının seçim güvenliğini sağlamak olduğunu ve seçim sisteminin değişmesi gerektiğini belirterek “Şimdi tansiyon düşmeli. Yeni yönetim 20 Ocak’ta görevine başlayacak” diyerek destekçilerine “müthiş bir yolculuğun daha yeni başladığını” söyledi. Ayrıca CNN’ne konuşan kaynaklar Trump’ın yardımcılarına kendisi için af çıkarma yetkisi olup olmadığını soruşturduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Trump’ın 25. Madde ile görevden alınmaması halinde Temsilciler Meclisi’nin kendisini yargılamak zorunda kalacağını söyledi. Pelosi, “dengesiz bir Başkan’ın” olası bir askeri harekat veya nükleer saldırı düzenlemesinin önlenmesi için Pentagon’la iletişime geçti. Demokratlar, Trump’ın Kongre tarafından 25. madde ile görevden alınmasını istiyor, aksi takdirde Temsilciler Meclisi tarafından yargılanması gerekeceğini savunuyor.

Çok yakında Temsilciler Meclisi’nin çoğunluk lideri olacak Senatör Chuck Summer da Trump’ın 25. Madde ile görevden alınması gerektiğini söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in de aralarında olduğu birçok kabine bakanının Trump’ın doğrudan görevden alınabildiği 25. Maddeyi etkinleştirmeyi tartıştığı belirtiliyor.

Beyaz Saray’daki istifa dalgasına Beyaz Saray Başekonomisti Tyler Goodspeed de katılırken, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao da istifa ederek, mektubunda Trump destekçilerinin eylemlerini kınadı.

Görevden alma süreci de en az bir hafta süreceğinden ve Trump’ın görevi devretmesine bugün itibariyle 11 gün kaldığından, şu an Trump’ın hukuki kaderinin ne olacağı hala belirsiz.



Ne olacak?

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve kabine bakanları, Trump’ı görev devrine çok kısa bir süre kalması nedeniyle daha önce hiç kullanılmamış bir hukuki yoldan görevden almayı kabul etmeyebilir. Bu durumda Trump, gider ayak ikinci kez yargılanan ilk ABD başkanı olarak da tarihe geçer. Temsilciler Meclisi’nde şimdiden yargılanma için oyların durumu tartılmaya başlandı. Kongre’nin Trump’ı görevden almaması halinde süreci hızlandırmanın da yolları aranıyor. Ancak CNN’e konuşan kaynaklar Biden’ın Temsilciler Meclisi’nde yargılama süreci istemediği, Trump’ın doğrudan Kongre tarafından görevden alınmasını tercih ettiğini belirtiyor.