Trump su kısıtlamalarını kaldırıyor! 'Güzel saçlarıma iyi bakmak için...'

ABD Başkanı Donald Trump, düşük su basıncı uygulamalarına son veren bir kararnameye imza attı. Trump, kararnameye dair yaptığı açıklamada, "Amerika’nın duşlarını yeniden harika yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ev aletlerine yönelik kısıtlamalar da kaldırılacak

Trump bu adımı, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden dönemlerinde yürürlüğe giren ve duş başlıklarında su akışını sınırlayan uygulamalara son vermek amacıyla attı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, duş başlıklarında dakikada 9,5 litre ile sınırlandırılmış su akışının artık geçerli olmayacağı, ayrıca tuvaletler ve bulaşık makineleri gibi suyla çalışan ev aletlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırılacağı bildirildi.

Açıklamada dikkat çeken ifadelerden biri de "Obama-Biden döneminin su basıncı savaşına son vererek Amerika'nın duşlarını yeniden harika yapacağız" cümlesi oldu.

"15 dakika duşta kalmak zorunda kalıyordum"

Trump ise imza töreninde yaptığı konuşmada, "Güzel saçlarıma iyi bakmak için güzel bir duş almayı seviyorum" dedi. Mevcut düzenlemelerin duş süresini uzattığını savunan Trump, "15 dakika duşta kalmak zorunda kalıyordum, bu saçma" sözleriyle kararın gerekçesini açıkladı.