Trump: Sudan ödeme yaptığında terörü destekleyen devletler listesinden çıkaracağım

20 Ekim 2020

ABD Başkanı Donald Trump, Hartum'un militan saldırılarında hayatını kaybeden ABD'liler ve aileleri için ödemeyi kabul ettiği 335 milyon dolar için ödeme yaptığında ABD'nin Sudan'ı terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkaracağını açıkladı.

Bir ABD yetkilisi anlaşmanın aynı zamanda Sudan'ın İsrail ile diplomatik ilişki kurma adımlarını da başlatabileceğini söyledi. ABD Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e de bu konuda aracılık etmişti.

Kaynaklar detaylar üzerine çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Trump, Sudan'a dair Twitter'dan yaptığı açıklamada İsrail'den bahsetmese de İsrail ve diğer Arap ülkeleri arasındaki uzlaşma 3 Kasım'da tekrar başkan seçilmek isteyen Trump için yeni bir diplomatik başarı sağlamış olacak.

Trump, Twitter'daki açıklamasında "HARİKA haber! Sudan'ın yeni hükümeti çok büyük ilerleme kaydederek ABD terör kurbanlarına ve ailelerine 335 MİLYON DOLAR ödemeyi kabul etti. Parayı yatırdıklarında, Sudan'ı terörizmi destekleyen devletler listesinden çıkaracağım." dedi.

ABD hükümet kaynağına göre ABD-Sudan görüşmeleri Washington’ın Kenya ve Tanzanya’da 1998’de ABD elçiliklerine düzenlenen el-Kaide saldırılarında hayatını kaybedenler için Hartum’un ödeme yapması üzerine yoğunlaşmıştı.

Sudan hükümet kaynaklarından biri, Hartum'un ABD Elçiliği'nin bombalanmasında hayatını kaybedenler için tazminat ödemeye hazır olduğunu belirtti.

BAE resmi heyeti İsrail'e gidiyor

Kaynak: Reuters