Trump suikast şüphelisi Routh'un kitabında dikkat çeken ifade!

15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulan, ardından da güvende olduğu bilgisi verilen Trump'a yönelik suikast girişiminin zanlısına ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. Şüpheli Ryan Wesley Routh'un, 2023'te Amazon'da çevrim içi yayınladığı kitabında yer alan "Trump'a suikast düzenlemekte özgürsünüz" ifadeleri dikkati çekti.

Trump'ı, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında ve 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekilmesinde yaptığı hatala nedeniyle 'aptal ve soytarı' olarak nitelendirildiği kitapta, "Başkan olarak seçtiğimiz çocuğun beyinsiz çıkmasındaki suçu kabul etmeliyiz" yazdığı kaydedildi.

Dünya kadınlar tarafından yönetilse daha iyi bir yer olabilirdi

Kitapta, demokrat veya cumhuriyetçi olarak sınıflandırılmaktan sıkıldığını ifade eden Routh, "Dünyadaki sorunların tümü, büyük güvensizlik, çocuksu zeka ve davranışa sahip erkekler etrafında gelişiyor" değerlendirmesinde bulundu. Routh, kitabında, dünyanın kadınlar tarafından yönetilmesi halinde daha iyi bir yer olabileceğini savundu.