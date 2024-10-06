Trump, suikaste uğradığı yerden rakiplerine meydan okudu

ABD'de kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesi yarış kızıştı. Demokratların adayı Başkan Yardımcısı Kamal Harris'e karşı yarışan Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, üç ay sonra suikaste uğradığı yerde yine miting düzenledi.

Pensilvanya eyaletinin Butler bölgesinde gerçekleşen mitingde yaşadığı suikasti hatırlatan Trump, "İlahi adalet ve Tanrı'nın lütfu sayesinde bu kötü adam amacına ulaşamadı. Hareketimizi durduramadı.” dedi.

Seçmenlerine kararlılık mesajı veren Trump, "Asla pes etmeyeceğim, eğilmeyeceğim ve teslim olmayacağım. Ölümün karşısında bile" dedi. Trump, suikastin hemen ardından söylediği gibi "Savaş, savaş, savaş" diye bağırdı.

Rakiplerini suçladı

Rakiplerinin kendisiyle çetin bir mücadele yürüttüğünü belirten Trump, "Belki de beni öldürmeye çalışan onlardı" dedi. Seçim yarışını destekçileriyle birlikte kazanacağını yineleyen Trump, ABD'nin "akıllı bir başkana" sahip olmaması halinde iç ve dış tehditlerin tehlikeye yol açacağını savundu. Ülkedeki kaçak göçmenlerin bazılarının çok tehlikeli olduğunu iddia eden Trump, seçilmesi halinde tehlikeli kaçak göçmenleri sınır dışı etme sözü verdi.

Elon Musk kürsüye çıktı

Trump'ı desteklemek için mitinge glen ce kürsüye çıkan Musk, “Bir insanın karakter testi, ateş altında nasıl davrandığıdır. Uçak merdivenini çıkamayan bir başkanımız ve vurulduktan sonra yumruk sallayan başka bir başkanımız vardı." ifadelerini kullandı.

'Trump, kazanmalı'

Trump’ın uğradığı saldırının hemen ardından kullandığı kelimeyi yineleyerek "Savaş, savaş, savaş" diye bağıran Musk, "Şimdi, Amerika cesurların yurdudur ve ateş altında cesaretten daha gerçek bir test yoktur. Amerika'yı kimin temsil etmesini istersiniz?" ifadelerini kullandı. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığını ve çok önemli olduğunu söyleyen Musk, "Başkan Trump Anayasayı korumak için kazanmalı. Amerika'da demokrasiyi korumak için kazanmalı" diye konuştu.