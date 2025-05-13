Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılacak

Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu. ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.

Trump, Suriye halkının çok büyük sıkıntılar yaşadığını, sefalet ve ölüm yaşadığını belirterek "Yeni hükümetle umarım ülkeyi istikrarlı ve barış içinde tutabilir. Suriye'de görmek istediğimiz budur." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye kararı memnuniyetle karşıladı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Suriye Resmi Haber Ajansına (SANA) konuşan Bakan Şeybani, Esed rejiminin işlediği katliamlara karşı Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bu durumun, yıllardır süren yıkıcı savaşın ardından istikrar, kendi kendine yeterlilik ve gerçek anlamda yeniden inşa sürecine girmeye hazırlanan Suriye halkı için umut verici bir gelişme ve tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Şeybani, "Yıllardır ağır insani ve ekonomik bedeller ödeyen Suriye halkı, bu tür adımlarla hak ettiği geleceğe bir adım daha yaklaşacaktır." ifadesini kullandı.

Şeybani, Trump'ın açıklamalarının uluslararası toplumun da bölgeye yönelik yaklaşımını olumlu yönde değiştireceğini kaydetti. Suudi Arabistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'de barış ve refah görmek istiyoruz

Pigott, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili "yaptırımların kaldırılacağı" yönündeki açıklamalarının üzerine daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini, ancak sürecin bölgeye barış ve refah getirmesini istediklerini belirtti.

ABD'li sözcü, "Başkan, tüm bu bölgenin geliştiğini görmek istediğinden bahsetti. Suriyeli geçici yönetim söz konusu olduğunda biz burada barış ve refah görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yaptırımların ne zaman ve ne şekilde kaldırılabileceği hususundaki sorulara şu aşamada net yanıtlar veremeyeceğini söyleyen Pigott, Trump'ın açıklamalarına uygun şekilde sürecin ilerleyeceğini belirtti.