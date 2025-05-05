Trump talimat verdi: Alcatraz hapishanesinin yeniden açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en ünlü hapishanelerinden biri olan yüksek güvenlikli Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için talimat verdi.

California eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve ABD'nin en azılı suçlularının gönderildiği hapistane olarak bilinen Alcatraz hapishanesi müzeye çevrilmişti.

"En azılı suçlular" için yeniden açılacak

ABD Başkanı Trump, hapishanenin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Trump, ABD'nin uzun zamandır "şiddet yanlısı azılı suçlularla" uğraştığını kaydetti ve "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

Alcatraz hapishanesinin özelliği

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.

Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.