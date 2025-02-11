Trump talimat verdi, Google değiştirdi: Meksika Körfezi'nin ABD'deki adı 'Amerika Körfezi' oldu

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak, Meksika Körfezi'nin ismini ABD'deki harita uygulamalarında "Amerika Körfezi" olarak değiştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ABD Coğrafi İsimler Sistemi'nin Trump'ın isim değişikliği kararını resmen uygulamaya koyduğu ve bu doğrultuda Google Haritalar'da gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İki hafta önce duyurduğumuz şekilde, uzun süredir devam eden uygulamalarımız doğrultusunda bu güncellemeyi yansıtacak değişiklikleri hayata geçirdik," ifadelerine yer verildi. ABD'deki kullanıcılar artık Google Haritalar'da "Amerika Körfezi" ismini görecek. Ancak Meksika'daki kullanıcılar için bölgenin adı değişmeden "Meksika Körfezi" olarak kalacak. Diğer ülkelerde ise her iki ismin bir arada gösterileceği bildirildi.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Bu isim değişikliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle resmiyet kazanmıştı. Trump, kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesini emretmiş ve bu hamleyi "hükümete sağduyu getirme ve Amerikan medeniyetinin temellerini yenileme" çabalarının bir parçası olarak tanımlamıştı.

Google, resmi devlet kaynaklarında yapılan isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir politika izlediğini belirtti. Bu kapsamda, yalnızca Meksika Körfezi'nin isminin değil, aynı zamanda Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin de "McKinley" olarak değiştirileceği açıklandı.

Bu isim değişiklikleri, uluslararası kamuoyunda ve özellikle Meksika'da tartışmalara yol açarken, Google'ın bu değişikliklere nasıl yanıt vereceği merak konusu olmuştu. Şirketin, farklı ülkelerdeki kullanıcılar için isimlerin farklı gösterileceğini açıklaması ise bu tartışmaları bir nebze yumuşatmış görünüyor.