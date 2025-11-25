Trump talimat verdi! Witkoff'u Rusya'ya yolluyor

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, son bir haftada Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte "büyük ilerleme" kaydedildiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince bir şekilde ayarlandı ve artık sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var. Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla, Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Zelenski ve Putin ile görüşmeye "önce uzlaşma sağlansın" şartı

Öte yandan Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin ifadesi, bu görüşmenin takvimi konusunda yeni soru işaretlerine neden oldu

Trump, bu görüşmeye ilişkin, "Yakında Devlet Başkanı Zelenski ve Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi umuyorum, ancak sadece bu savaşı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde." değerlendirmesini yaptı.

Aynı süreçte ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ın da Ukraynalılarla görüşeceğini kaydeden Trump, diğer ABD'li yetkililerin de müzakere sürecini yakından izleyeceğini belirtti.