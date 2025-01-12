Trump tarih verdi! Netanyahu’ya esir anlaşması baskısı

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Kudüs’te bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre Witkoff, Netanyahu’ya, "Trump’ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar bir esir anlaşması istediğini" iletti.

Kudüs’teki görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki ateşkesin yanı sıra esir değişimi konusu da ele alındı. Witkoff, iki tarafın bir anlaşmaya varabilmesi için karşılıklı esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, MOSSAD Başkanı David Barnea, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) esir işleri sorumlusu Tümgeneral Nitzan Alon ve Netanyahu’nun siyasi danışmanı Ophir Falk, Hamas’la esir anlaşması müzakerelerini yürütmek üzere Katar’ın başkenti Doha’ya gönderilmek üzere görevlendirildi.

Kaynak: İHA