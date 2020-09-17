Trump TikTok satışına 36 saat içinde karar verecek
ABD Başkanı Trump'ın Oracle ve TikTok arasındaki anlaşma konusundaki kararını 36 saat içinde vereceği duyuruldu.
CNBC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırıdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'li ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un ABD'li Oracle'a satışına 24 ile 36 saat arasında karar verecek.
Haberde, Oracle'ın anlaşma ile TikTok'un yaklaşık yüzde 20'sine sahip olacağı ve perakende satış zinciri Walmart'ın da anlaşmada rolü olacağı belirtildi.
Beyaz Saray ekonomik danışmanı Larry Kudlow geçtiğimiz günlerde, Trump yönetiminin, ABD'nin ulusal güvenlik endişelerini hafifletme ihtimali düşük görünen, anlaşmayı derinlemesine inceleyeceğini söylemişti.