Trump, TikTok satışına yönelik kararnameyi bugün imzalayacak

Trump’ın imzalayacağı kararname, TikTok’un ABD varlıklarının satışı sürecine yeni bir uzatma getiriyor.

Bu adım, uygulamanın Çinli sahibi ByteDance'ten ayrılmasını şart koşan yasanın uygulanmasını geciktiriyor ve sürece yeni bir uzatma getiriyor. Beyaz Saray kaynaklarına göre bu karar TikTok'un ABD varlıklarının küresel platformdan ayrılması, Amerikalı yatırımcıların bulunması ve yeni sahipliğin yasa kapsamında tam bir elden çıkarma olarak nitelendirilmesi çabaları arasında geliyor.

Daha önce yasanın uygulanmasını aralık ortasına kadar erteleyen Trump, 170 milyon ABD kullanıcısı olan TikTok'un yeniden seçilmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtmiş ve kişisel hesabında 15 milyon takipçiye ulaşmıştı.

Beyaz Saray da geçen ay resmi bir TikTok hesabı açmıştı.