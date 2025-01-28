Trump, TikTok satışıyla ilgili Microsoft'la görüşüyor

Başkanlık uçağı Air Force One'la Florida'ya gitmek üzereyken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, TikTok satışı hakkında açıklamalarda bulundu.

Satışa yönelik birçok yatırımcıyla görüştüğünü ve uygulamanın, büyük şirketlerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Trump, Microsoft'un da TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Adı geçen sosyal medya uygulamasının satışı aşamasında "teklif savaşı" görmek istediğini söyleyen Trump, Microsoft'un teklif hazırlığında olduğunu kaydetti. Trump, Çin'in bu aşamaya dahil olmasını istemediklerinin altını da çizdi.

TikTok verilerini hükümetle paylaşmak zorunda

Trump, Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz, buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir, vermezlerse Çin'e tarife koyarız" diye konuşmuştu.

Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor. TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.