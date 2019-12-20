Trump, Türkiye ile ilgili yaptırım tasarısını imzalayacak

20 Aralık 2019

Hafta içinde ABD Senatosu tarafından da onaylanan 738 milyar dolarlık ABD’nin 2020 yılı savunma bütçesi Başkan Trump’ın önüne geliyor. Trump ise daha önce de belirttiği gibi tasarıyı şerh düşmeden imzalayacağını açıkladı.

ABD dışındaki ülkeleri de yakından ilgilendiren bütçe tasarısı, özellikle Rusya ve Türkiye’yi etkileyecek maddelere sahip.

Tasarı, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400’lerle ilgili CAATSA yaptırımlarını, Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı projesi için çeşitli yaptırımlar, Türkiye’nin ortak olduğu F-35 savaş uçakları projesi kapsamında sipariş verdiği ve parasını ödediği uçakların teslimatının engellenmesi ve Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeriyor.

Türkiye üzerinde uygulanacak yaptırımların dolaylı olarak Rusya’yı da etkilemesi beklenirken, Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akımı 2 doğalgaz projesine de yaptırımlar uygulanacak.