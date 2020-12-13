Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı veto edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik yaptırımları da içeren yasa tasarısını veto edeceğini duyurdu.

Trump, sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemeyi içerdiği için tasarıyı veto edeceğini açıklamıştı.

ABD Senatosu, geçen cuma savunma bütçesine 740 milyar dolar ayıran Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etti. Savunma bütçesi tasarısında Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını öngören bir bölüm de yer aldı. Tasarı ayrıca Rusya ile askeri ilişkileri sınırlandırırken, Almanya ve Kore'de asker sayınının azaltılmasını yasaklıyordu.

Türkiye'ye yönelik hangi yaptırımları içeriyor?

Tasarıda, Türkiye’nin S-400’leri teslim almasının ABD Hasımlarına Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya ile önemli bir işlem olarak kabul edildiği ve NDAA’nın yasalaşmasından sonra 30 gün içinde Türkiye’de S-400 alımına müdahil olanlara CAATSA yaptırımlarının uygulanması talep edildi.

Tasarıda, başkanın CAATSA kapsamında belirtilen 12 maddeden en az 5’ini uygulaması, yaptırımların "ithal edilen malları" kapsamaması istendi. Bu mallar da "doğal ya da insan eliyle yapılmış maddeler, imal edilmiş erzak ve bunlara ilişkin denetim ekipmanı" şeklinde sıralandı.

Tasarının 159. bölümünde ise yasalaşmasından sonra, 15 gün içerisinde Türk şirketlerinin yerine F-35 için parça üretecek ortakların tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin başlatılması istendi.