Trump: Üçüncü Dünya Savaşı görünürde garanti

ABD eski Başkanı ve Cum­huriyetçi Parti’nin başkan ada­yı Donald Trump, 13 Tem­muz’daki suikast girişiminin ardından ilk açık hava seçim ko­nuşmasını, Kuzey Caroli­na eyaletinde kurşun geçir­mez cam kabinin içinden gerçek­leştirdi. Trump, konuşmasında, rakibi olan Demokrat Partinin başkan adayı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i eleştirdi.

Trump, göçmen politika­larına ilişkin “Harris sınır­ları açmak istiyor. Eğer baş­kan olursa, 4 yıl içinde yalnız­ca Güney Amerika’dan değil dünyanın her yerinden 60 ila 70 milyon kişi gelecek” de­di. “Yoldaş Kamala” diye söz ettiği Harris’in “dokundu­ğu her şeyi yok ettiğini ve ül­keyi mahvedeceğini” savu­nan Trump, rakibinin baş­kan olması halinde “Üçüncü Dünya Savaşı’nın görünürde garanti” olacağını söyledi.

Trump’tan Obama’ya tepki

Eski Başkan Barack Oba­ma’nın kendisi hakkın­da yaptığı şakaya da tepki gösteren Trump, Obama’nın dün yaptığı yorumlar nede­niyle “terbiyesiz” olduğunu söyledi. Trump, “Her zaman ‘Lütfen siyasete bağlı kalın, kişiselleştirmeyin’ derler. Ancak tüm gece kendileri ki­şisel yorumlar yaptı. Ben hala siyasete bağlı kalmak zorun­da mıyım?” dedi.

Eski Başkan Obama, mi­tinglere katılan kalabalıkla­rın boyutuna dair sık sık yo­rumlarda bulunmasına gön­derme yaptığı Trump’ın 'boyutlar' konusunda bir ta­kıntısı olduğunu belirmiş­ti.Obama’nın bu sırada eliy­le yaptığı hareket Demokrat Partili kalabalık tarafından kahkahalarla karşılanmıştı.