Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi adayını açıkladı!

Truth Social hesabından yeni kabineye yönelik aday ismi açıklamaları yapan Trump, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi adayını duyurdu. Trump, yeni kurulan bu makama, önceki başkanlığı döneminde kabinesinde yer alan emekli general Keith Kellogg'u aday gösterdiğini kaydetti.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, göreve gelir gelmez Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye dönük adımlar atacağını açıklamış ve bu savaşın daha fazla uzamasını istemediğini belirtmişti.

"ABD'yi ve dünyayı tekrar güvenli hale getireceğiz"

Kellogg'un son derece hassas ulusal güvenlik rolleri dahil "seçkin askeri ve iş kariyerine" sahip olduğunu belirten Trump, "En başından beri benimle birlikteydi. Birlikte, güç yoluyla barışı sağlayacağız, ABD'yi ve dünyayı tekrar güvenli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kellogg, 2018-2021 yıllarında dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmıştı.