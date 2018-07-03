Trump: Ülkelerin çoğu kabul ediyor

03 Temmuz 2018

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bugüne kadar çoğu adil olmayan ticaret anlaşmaları yaptığını, ülkelerin çoğunun bunların değişmesi gerektiğini kabul ettiklerini söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Ekonomi, önceden olduğundan çok daha iyi iş çıkarıyor ve daha önce bazı en kötü ve en adil olmayan ticaret anlaşmaları düzeltilmeli. Ülkelerin çoğu anlaşmaların değişmesi gerektiğini kabul ediyorlar, ancak daha önce bunu onlardan hiç kimse istememiş" dedi.