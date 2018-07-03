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Trump: Ülkelerin çoğu kabul ediyor

ABD Başkanı Trump, ülkelerin çoğunun ticari anlaşmaların değişmesi gerektiğini kabul ettiğini söyledi.

Trump: Ülkelerin çoğu kabul ediyor
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin bugüne kadar çoğu adil olmayan ticaret anlaşmaları yaptığını, ülkelerin çoğunun bunların değişmesi gerektiğini kabul ettiklerini söyledi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Ekonomi, önceden olduğundan çok daha iyi iş çıkarıyor ve daha önce bazı en kötü ve en adil olmayan ticaret anlaşmaları düzeltilmeli. Ülkelerin çoğu anlaşmaların değişmesi gerektiğini kabul ediyorlar, ancak daha önce bunu onlardan hiç kimse istememiş" dedi.

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