Trump, ulusa seslendi: Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz

ABD Başkanı Trump, tüm Amerikan medyası tarafından canlı yayınlanan Ulusa Sesleniş konuşmasında ikinci başkanlık döneminin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

Yaklaşık 20 dakika süren konuşmasının büyük bölümünde, ABD'nin eski Başkanı Joe Biden döneminden aldıkları ekonomik tabloyu "düzeltmek ve iyileştirmekle" geçirdiklerini kaydeden Trump, aynı zamanda sınır güvenliğini ulusal bir güvenlik meselesi olarak görüp çok ciddi tedbirler aldıklarını anlattı.

Trump, "Son 11 ayda Washington'a, Amerikan tarihindeki tüm yönetimlerden daha fazla olumlu değişimler getirdik. Bunun eşi benzeri görülmemiştir" sözleriyle kendi yönetimini övdü.

ABD'nin özellikle gümrük tarifeleriyle elini güçlendirdiğine işaret eden ABD Başkanı, attıkları adımlarla "tüm dünyada yeniden saygı duyulan bir ülke" haline geldiklerini söyledi.

"Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz"

Göreve geldiğinde enflasyonun 48 yılın, hatta bazılarına göre ülke tarihinin en kötü seviyesinde olduğunu belirten Trump, bunun fiyatların hiç olmadığı kadar yükselmesine neden olduğunu ve milyonlarca Amerikalı için hayatı pahalı hale getirdiğini anlattı.

Kendi yönetimindeki politikaları "Amerika'yı ilk sıraya koymak" şeklinde özetleyen ABD Başkanı Trump, "Amerika'yı yeniden büyük yapıyoruz. 11 ay sonra sınırlarımız güvenli hale geldi. Enflasyon durdu. Maaşlar yükseldi, fiyatlar düştü. Ülkemiz güçlü. Amerika saygı görüyor ve ülkemiz her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir ekonomik patlamanın eşiğindeyiz" değerlendirmesini yaptı.

Trump, ülkenin şimdiye kadar yapılmış en kötü ticaret anlaşmalarına da sahip olduğunu ve bu durumu değiştirdiklerine işaret ederek, "Ekonomimizi yıkımın eşiğinden geri getiriyoruz. Son yönetim ve Kongre'deki müttefikleri, hazinemizi trilyonlarca dolar yağmalayarak fiyatları ve her şeyi daha önce hiç görülmemiş seviyelere çıkardı. Bu yüksek fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürüyorum" dedi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki otomobil, benzin ve yumurta gibi kalemlerdeki fiyat artışlarından örnekler veren Trump, bunların hepsinin hızla aşağı indiğini kaydetti.

Trump, politikalarının maaşları da hızla artırdığını belirterek, yıllar sonra ilk kez ücretlerin enflasyondan çok daha hızlı yükseldiğini ifade etti.

Tüm askerlere 1776 dolarlık çek

Trump'ın konuşmasında ilgi çeken başlıklardan biri de, yılbaşından önce ABD ordusunda görev yapan 1,4 milyondan fazla askere gönderilecek ikramiyeler oldu.

ABD Başkanı, Noel öncesinde 1,4 milyondan fazla ABD askeri personeline, ülkenin kuruluş yılına atfen 1776 dolarlık ikramiye çeki göndereceklerini duyurdu.

"Bu başarının büyük bir kısmı tarifeler sayesinde elde edildi"

İstihdamdaki artışa da işaret eden Trump, göreve geldiğinden bu yana yaratılan istihdamın yüzde 100'ünün özel sektörde olduğunu ileri sürdü.

Trump, ABD'ye 18 trilyon dolarlık "rekor düzeyde" yatırım sağladığını da yineleyerek, "Bu başarının büyük bir kısmı tarifeler sayesinde elde edildi. En sevdiğim kelime olan tarife, onlarca yıldır diğer ülkeler tarafından bize karşı başarıyla kullanıldı, ancak artık öyle değil" diye konuştu.

Gelecek yıl Amerikan tarihinin en büyük vergi indirimlerinin sonuçlarının da görüleceğini belirten Trump, gelecek vergi döneminin bu düzenlemeler ve tarifeler sayesinde "tüm zamanların en büyük vergi iadesi sezonu" olacağını ifade etti.

"Yeni yılda Amerikan tarihinin en agresif konut reform planlarından bazılarını açıklayacağım"

Trump, ilaç fiyatlarını yüzde 600'e varan oranlarda düşürmek için ilaç şirketleriyle yaptığı müzakerelere de değinerek, ilaç maliyetlerinin önemli ölçüde azalacağını kaydetti.

Bir diğer önemli odak noktasının ise enerji maliyetleri olduğunu belirten Trump, göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini ve benzin fiyatlarının ülkenin büyük bölümünde düştüğünü anlattı.

Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanını da yakında açıklayacağını belirterek, "Yakında faiz oranlarının önemli ölçüde düşürülmesi gerektiğine inanan yeni Fed başkanını açıklayacağım. Yeni yılın başında mortgage (konut kredisi) ödemeleri daha da düşecek. Bunu yeni yılda göreceksiniz, Amerikan tarihinin en agresif konut reform planlarından bazılarını açıklayacağım" dedi.

Sınır güvenliğine güçlü vurgu

Biden dönemindeki en büyük hataların başında "sınır güvenliğinin kalmaması" olduğunu savunan Trump, sadece bu konunun bile kendisine seçimi kazandıran başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Trump, "Biden yönetiminin ülkemize yaptığı en kötü şey sınırdaki işgaldi. Sınırlarımız açıktı ve bu nedenle ülkemiz, 25 milyon kişilik bir ordunun istilasına uğradı. Bunlar uyuşturucu satıcıları, çete üyeleri ve hatta bazıları katildi. Biden yönetimi bunun olmasına izin verdi ve bunun bir daha asla tekrarlanmasına izin verilemez" değerlendirmesini yaptı.

Kendi başkanlık döneminde sınırlardan yasadışı göçmen geçişlerinin sıfıra indirildiğini anlatan Trump, bu konuda uyguladıkları sıkı politikaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ABD Başkanı, sınır güvenliği konusunda şöyle konuştu:

"İlk günden itibaren güney sınırımıza yönelik istilayı durdurmak için hemen harekete geçtim. Son 7 aydır, ülkemize hiçbir yasadışı göçmen girmesine izin verilmedi. Joe Biden'ın sınırın kapatılması için Kongre'nin yasa çıkarması gerektiğini söylediğini hatırlıyor musunuz? O her zaman Kongre'yi suçluyordu. Sonuçta, yasaya ihtiyacımız olmadığı ortaya çıktı. Sadece yeni bir başkana ihtiyacımız varmış."

Trump ayrıca, Venezuela ve diğer ülkelerin adını zikretmeden ABD'ye deniz ve karayoluyla gelen uyuşturucu madde miktarını da yüzde 94 azalttıklarını dile getirdi.

Dış politikada Orta Doğu'ya atıf

Konuşmasının sadece bir yerinde Gazze'deki ateşkes sürecine ve İran'a atıf yapan Trump, "Amerika'nın gücünü yeniden tesis ettim, 10 ayda sekiz savaşı çözüme kavuşturdum, İran'ın nükleer tehdidini ortadan kaldırdım ve Gazze'deki savaşı sona erdirdim. Böylece 3 bin yıldır ilk kez Orta Doğu'ya barış getirdim. Hayatta olan ve hayatını kaybeden esirlerin serbest bırakılmasını sağladım" diye konuştu.