ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı

ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi ile ilgili konuşmasında, "GSYH büyümesi en önemli silahlarımızdan birisi olacak." dedi.

Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi konuşmasında, "GSYH büyümesi en önemli silahlarımızdan birisi olacak." dedi.

Bloomberg HT'de yer alan haberde Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi'nde, "Rusya ve Çin, ABD'ye rakip güçler. Kuzey Kore meselesinin icabına bakılacak, başka yolu yok. Zayıflık, anlaşmazlıklara giden en kesin yoldur. Politikacılarımız ABD sınırlarını ardına kadar açık bıraktı. ABD daha güçlü geri dönüyor. ABD dünya barışı için en önemli güçlerden biridir, küresel rekabette yeni bir döneme girdik, ABD oyuna girdi ve kazanan ABD olacak" vurgusu yaptı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.