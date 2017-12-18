Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı

18 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi konuşmasında, "GSYH büyümesi en önemli silahlarımızdan birisi olacak." dedi.

Bloomberg HT'de yer alan haberde Trump, Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi'nde, "Rusya ve Çin, ABD'ye rakip güçler. Kuzey Kore meselesinin icabına bakılacak, başka yolu yok. Zayıflık, anlaşmazlıklara giden en kesin yoldur. Politikacılarımız ABD sınırlarını ardına kadar açık bıraktı. ABD daha güçlü geri dönüyor. ABD dünya barışı için en önemli güçlerden biridir, küresel rekabette yeni bir döneme girdik, ABD oyuna girdi ve kazanan ABD olacak" vurgusu yaptı.