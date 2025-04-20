ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın bu hafta iki ülke arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapmasını umduğunu ifade etti. Trump, "Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar. Böylece her ikisi de gelişmekte olan ABD ile büyük işler yapmaya başlayacak ve bir servet kazanacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna ile Paskalya Bayramı nedeniyle ateşkes ilan etmişti. Uzatma olmaması halinde ateşkes 00.00'da sona erecek.