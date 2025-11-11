Trump uyardı: Tarife iptalinde kayıp 3 trilyon doları aşar
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin küresel gümrük tarifeleriyle ilgili açılan davada Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’ne yanlış rakamlar sunulduğunu iddia etti. Başkan Trump yaptığı açıklamada, söz konusu tarifelere yönelik olumsuz bir kararın “yapılan, yapılacak yatırımlar ve fon iadesinin dahil edilmesiyle” toplam kaybın 3 trilyon doları aşabileceğini öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerinin iptali için açılan davada Yüksek Mahkeme'ye yanlış rakamlar verildiğini iddia etti.
Trump, bu durumun “gerçekten aşılamaz bir Ulusal Güvenlik Olayı haline geleceğini ve ülkemizin geleceği için yıkıcı olabileceğini” vurguladı.
Trump, aynı zamanda ABD’nin dış ticaretinde yaşanacak zararların, tarifelerin iptaliyle daha da artacağını iddia etti.
Kaynak: ForInvest