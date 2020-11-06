Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi

06 Kasım 2020

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği Philadelphia'da uluslar muhafızlar sokaklara indi.

Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçilerinin karşıt gösteriler düzenlediği kentte, polis her iki taraf arasında herhangi bir taşkınlık yaşanmaması için bariyer oluşturdu.

Trump destekçileri daha çok ''Trump-Pence'' ve ''Oyları çalmaya son verin'' yazılı pankartlar taşırken, Biden destekçileri ise ''Tüm oylar sayılmalı'' ve ''Trump-Pence defol" yazılı dövizler taşıdı.

Trump'ın başta önde götürdüğü Pennsylvania eyaletinde posta yoluyla gönderilen oylar sayılmaya başlayınca yarış, Biden lehine döndü.

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Kaynak: AA