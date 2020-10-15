Trump ve Biden seçmenlerin sorularını yanıtlayacak
ABD'de başkan adayları Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden, katılacakları canlı yayın tartışmasının iptal edilmesinin ardından bu gece ayrı ayrı katılacakları programlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.
ABD'de 3 Kasım'daki 59'uncu başkanlık seçimlerine kısa süre kala, adaylar Trump ve Biden seçmenlerin karşısına çıkacak.
Trump'ın yerel saat ile 20.00'de (TSİ) yarın 03.00'te Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde katılacağı etkinlik, NBC televizyonunda yayınlanacak. Sunucu Savannah Guthrie'nin moderatörlüğünü üstleneceği etkinlikte Donald Trump seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.
Biden ise aynı saatlerde Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde düzenlenecek ve ABC televizyonunda yayınlanacak etkinliğe katılacak. Bu etkinliğin moderatörlüğünü ise sunucu George Stephanopoulos üstlenecek.