Trump ve Çin arasında ılımlı hava: 'Güzel bir not yazdı'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, geçen haftaki suikast girişiminden sonra Çin lideri Şi Jinping'in kendisine "güzel bir not" yazdığını ifade etti.

Cumartesi günü suikast girişiminden sonra Michigan'da düzenlediği ilk mitingde Trump, "Devlet Başkanı Şi Jinping geçen gün olanları duyunca bana güzel bir not yazdı" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre Trump, geçmişte Şi için kullandığı, "1.4 milyar insanı demir yumrukla yöneten zeki bir adam" sözlerini de hatırlattı ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Şi'nin yanında bir "bebek" gibi kaldığını ifade etti.

Trump, Michigan mitinginde Şi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "zeki, sert, ülkelerini seven figürler" olduğunu söyledi.

Trump, mitingde Macaristan'ın popülist lideri Viktor Orban'a da destek verdi. Cumhuriyetçi aday, "Orban, 'bizi koruyacak birine ihtiyacımız var' demekte haklıydı" dedi. Avrupa Birliği Komisyonu, Orban'ın Putin'le Brüksel'den habersiz görüştüğü için Macaristan'ın dönem başkanlığını boykot etme kararı almıştı.

Trump'ın Şi hakkındaki yorumları, 2018'de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan "aşk mektupları aldığını" söylemesini akıllara getirdi. Trump, 2018 Eylül'deki bir mitingde, "Biz aşık olduk. Gerçekten. Bana güzel mektuplar yazdı" dedi.