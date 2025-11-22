Trump ve Mamdani'den kritik görüşme: Bazı anlaşmazlıklar olabilir...

ABD Başkanı Donald Trump, New York’un seçilmiş yeni belediye başkanı Zohran Mamdani ile Beyaz Saray’da yaptığı ilk yüz yüze görüşmede, siyasi farklara rağmen iş birliği mesajı verdi.

Trump, uzun süredir eleştirdiği Mamdani’yi bu kez “başarılı bir kampanya yürüttüğü” için tebrik etti ve “anlaşmazlıkları çözebileceklerini” savundu.

“Aynı şeyi istiyoruz”

Görüşme sonrası Trump, “Bu şehri seviyoruz ve iyi durumda olmasını istiyoruz. Belediye başkanını tebrik ediyorum, çok zorlu rakiplere karşı etkileyici bir seçim geçirdi” dedi.

Donald Trump, "Bazı anlaşmazlıklar olabilir ama çok iyi iş yapabileceğine ve bazılarını şaşırtabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mamdani ise toplantıyı “New York’un daha yaşanabilir olması adına verimli” olarak nitelendirerek uygun politikalar konusunda iş birliğine açık olduğunu söyledi.