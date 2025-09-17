Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da görüşecek
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 29 Eylül'de Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirecek. Netanyahu, davetin önceki gün yapılan telefon görüşmesi sırasında geldiğini açıklarken Trump'ın göreve başlamasından bu yana iki lider dördüncü kez yüz yüze buluşmuş olacak.
Netanyahu, ekonomi gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın davetinin önceki gün yaptıkları telefon görüşmesi sırasında iletildiğini söyledi.
Dördüncü görüşme olacak
Trump ile dördüncü kez yüz yüze görüşecek olan Netanyahu, ABD Başkanı'nın davetiyle Washington'a gidecek. Trump'ın göreve başlamasından bu yana iki lider arasında üç kez yüz yüze görüşme yapılmıştı.