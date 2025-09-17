Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.

Netanyahu, ekonomi gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın davetinin önceki gün yaptıkları telefon görüşmesi sırasında iletildiğini söyledi.

Dördüncü görüşme olacak

Trump ile dördüncü kez yüz yüze görüşecek olan Netanyahu, ABD Başkanı'nın davetiyle Washington'a gidecek. Trump'ın göreve başlamasından bu yana iki lider arasında üç kez yüz yüze görüşme yapılmıştı.