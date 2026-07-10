Trump ve Netanyahu telefonda görüştü: İran, Lübnan ve bölgesel güvenlik ele alındı

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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, son dönemde sık sık görüşen Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, İsrail'in Lübnan'daki işgali ve diğer bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

Başkan Trump'ın İran'a düzenledikleri hava saldırılarına ilişkin Netanyahu'yu bilgilendirdiği aktarılan açıklamada, ikilinin bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin koordinasyonu sürdürme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin Netanyahu'nun Trump'a İsrail sınırlarında "güvenlik bölgelerinin oluşturulması gerektiğini" savunduğu kaydedildi.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.